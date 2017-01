Familiefeest op de planning: zo zie je er straks wél presentabel uit

© thinkstock.

Gisteren kon het feest niet op: de cava bleef maar komen, de goede muziek knalde uit de boxen, en uiteindelijk werd dat eerste goede voornemen 'we gaan het niet té laat maken vanavond' al meteen gebroken. Wie straks toch een beetje presentabel aan de feesttafel moet schuiven: zo ziet niemand dat je maar enkele uurtjes geslapen hebt.

Je grauwe huid verraadt dat de gourmetschotel en chocoladefondue wel degelijk goed gesmaakt heeft, en ook die donkere kringen waar ooit je ogen zaten, laten er geen twijfel over bestaan: het was plezant gisteren. En toch kan je straks fris als een hoentje op familiebezoek. Beloofd! Lees ook Waarom is die nieuwjaarskus eigenlijk zo belangrijk?

1. Reinigen Precleanse, € 54 © Dermalogica. Al helemaal wanneer je het jaar meteen begonnen bent met een schending van make-upregel nummer één: tegen beter weten in tóch met make-up op in bed ploffen. Om de sporen van die kater en lange avond uit te wissen, heb je dan ook iets zwaarder nodig dan een watje met wat micellair water of een eenvoudig reinigingsdoekje. Neem beter een reiniger op basis van olie uit de kast, die is niet alleen erg mild voor je huid, maar is ook een kei in het verwijderen van make-upresten en onzuiverheden. Even goed inmasseren, afspoelen met lauwwarm water, en klaar.

2. Geef je huid een opkikker Pure Clay maskers, € 17 per stuk © L'Oreal Paris. Of het nu een kleimasker is om de overtollige talg tegen te gaan of een hydraterende crème om het vochtgehalte weer op punt te brengen (alcohol werkt immers erg uitdrogend): ga vandaag voor iets meer dan anders. Een beetje extra liefde geeft je huid gegarandeerd weer wat éclat, neem er een tas koffie bij en je voelt je meteen ook beter na zo'n zen-momentje.

3. Weg met wallen Pep-Start Eye Cream, € 21,50 © Clinique. Ze mogen dan wel vanzelf verschenen zijn toen je deze morgen in de spiegel keek, ze gaan helaas niet uit zichzelf weer weg. Maar met een goede oogcrème zit je goed: zeker crèmes of gels op basis van antioxidanten en cafeïne hebben snel effect. Zachtjes intokkelen in de huid en straks ziet niemand nog dat je beter wat langer in bed had gelegen.

4. Smeren maar Granaatappel Verstevigend Serum, € 25,99 © Weleda. De dagcrème kan je deze eerste dag van het jaar in het badkamerkastje laten staan, we hebben immers net een verzorgend maskertje gebruikt. Maar een dun laagje serum kan er wel nog overheen: verwarm het in de vingertoppen en masseer het in de huid met ronddraaiende bewegingen, zo wordt meteen ook de bloedsomloop gestimuleerd en krijg je weer wat meer leven in je gezicht.