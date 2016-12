Door: redactie

29/12/16 - 21u00

Dacht je dat we alles al wel gezien hadden van Bella en Gigi Hadid, dan brengt dit filmpje daar wel verandering in. De twee modellenzusjes laten zich van hun muzikaalste kant zien in een filmpje op Instagram. En uiteraard hebben ze daar naar aloude gewoonte niet al te veel kleren voor aangetrokken.