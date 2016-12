Deze blogster brengt haar make-up aan met ... een vork

Door: redactie

29/12/16

Een strak streepje eyeliner boven je oog aanbrengen is niet makkelijk, daar kan elke vrouw over getuigen. Maar heb je het al eens geprobeerd met een vork? De Pakistaanse Laiba Zaid wel, en ze wil haar trucje nu delen met al haar volgers. Eyeliner is overigens niet het enige waarvoor ze de hulp van bestek inschakelt...