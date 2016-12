Zo draag je dat kleedje van vorig jaar gewoon opnieuw (zonder dat iemand het ziet)

© Instagram.

De koelkast is goed gevuld, de cava staat koud en je portefeuille ... die is geplunderd. Het wordt ongetwijfeld een topfeest, maar een nieuwe outfit, dat zit er niet meer in. Dan draag je toch gewoon die jurk van vorig jaar opnieuw. Wedden dat niemand het ziet?

Slim combineren Ging je vorig jaar voor een mouwloze jurk met een open truitje eroverheen? Kies dan nu voor een losse sjaal om je warm te houden, een geborduurde blazer of een opvallende faux fur jas. Laat die kousenbroek achterwege en kies voor hoge knielaarzen of enkellaarsjes met warme sokjes, of waarom niet eens voor sneakers gaan? Daar kan je extra lang op dansen, en het geeft je outfit meteen een totaal nieuwe vibe. © Instagram @shortstoriesandskirts.

Het zit in de accessoires Met een brede tailleriem krijgt dat losse jurkje plots een totaal ander model, terwijl een opvallende statement ketting een zwart jurkje net veel meer cachet geeft. Of waarom kies je niet voor een opvallend hoedje of leuke handtas die de aandacht van je jurk afleidt? Door de juiste accessoires te kiezen, is dat ensemble van vorig jaar quasi onherkenbaar. © Instagram @chermycloset.