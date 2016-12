Hoe Instagram ons allemaal tot klonen van elkaar maakt

Door:

Wie vadaag door Instagram scrollt, krijgt naast de obligate foto's van maaltijden ook matte lippen, zwaar opgemaakte ogen en jukbeenderen te zien waar Kim Kardashian zelf alleen maar van kan dromen. Het sociale mediaplatform wordt immers meer en meer een beauty showcase. Het enige probleem? Iedereen ziet er exact hetzelfde uit.

"Sociale media is het slechtste dat had kunnen gebeuren, wat de beauty industrie betreft," zo liet visagiste Pati Dubroff zich onlangs opvallen. Een opmerkelijke uitspraak van iemand die voor een foto van haar model, actrice Margot Robbie, maar liefst meer dan duizend likes op de teller kon schrijven. En toch is ze onverbiddelijk. "Natuurlijk heeft sociale media ons een groter platform gegeven. Maar helaas heeft het ook ruimte gemaakt voor amatuers. Beautyfanaten die zich uitgeven als experts, terwijl ze alleen hun eigen make-up doen, die trouwens ook nog eens ontzettend gemanipuleerd en bewerkt is en niets meer te maken heeft met het echte leven." Lees ook Daarom lijken alle nieuwe (hipster)barretjes zo op elkaar

Een kleine scrollsessie door de foto-app, en we moeten haar gelijk geven. Instagram loopt over van de minutieus bijgetekende wenkbrauwen, volle (nep)wimpers en omrande lippen. Youtoube make-upgoeroe Wayne Goss nam het woord als eerste in de mond: 'Instagram make-up'. Een dramatisch bijgetekende wenkbrauw die van licht naar donker gaat, matte grijze lippen, een egale huid met duidelijke contour, zwaar aangezette ogen met een winged eyeliner die zo scherp is dat je je eraan zou kunnen snijden.



Het 'Instagram gezicht' is dan ook makkelijk te herkennen, en het is immens populair. De Amerikaanse Karen Sarahi Gonzalez heeft nog nooit voor Prada gewerkt of Emilia Clarke opgemaakt. Maar op Instagram telt ze onder @iluvsarahii 3,2 miljoen volgers. Pat McGrath, wereldbekend visagiste, onder andere voor Dolce & Gabbana, Gucci en Covergirl, heeft er slechts 1,1 miljoen. Haar look voor Louis Vuitton kon rekenen op 9.000 likes. Gonzalez telde er op haar laatste selfie zo'n 49.000.



Iedereen Kim Kardashian

Maar precies die herkenbaarheid vormt voor vele make-upartiesten het grote probleem. Alle Instagramschoonheden willen er namelijk uitzien als één vrouw: Kim Kardashian. Met dank aan de honderden 'get the look'-video's en stap voor stap fototutorials, was het nooit makkelijker om jezelf in een paar minuten een egale Hollywoodhuid en vlijmscherpe jukbeenderen aan te meten.



Daarnaast gebruikt iedereen ook nog eens exact dezelfde kleuren en producten. "Als je het stappenplan nauwgezet volgt, dan zie je er net als alle anderen uit," aldus make-upartiest Nick Barose. Al vergeten we daar gemakkelijkheidshalve bij dat de reden waarom Kim Kardashian zich zo extreem opmaakt, is omdat ze de hele dag gefotografeerd zal worden door paparazzi. De kans dat jij hetzelfde meemaakt tijdens een dagje shoppen op de Antwerpse Meir, is klein.

Ja, ze dragen lagen make-up op hun gezicht. Maar zodra de camera's flitsen, lijken ze net een leger supermodellen, terwijl jij er met je naturelle make-up uitziet alsof je al drie jaar niet meer hebt geslapen. © Instagram @iluvsarahii. Online versus het echte leven

Toegegeven, met camera's, photoboots en smartphones overal, is de druk om er steeds goed uit te zien steeds groter geworden. De verleiding mag dan soms groot zijn, "Instagrammake-up heeft geen zin als je een normaal leven leidt," zo legt Barose uit. "Ik gebruik niet te veel contour, het maakt mensen onherkenbaar. En je wilt er goed uitzien vanuit elke hoek, terwijl Instagram een enkel vierkantje is dat je makkelijk kan manipuleren."



Ooit al eens zo'n beauty influencer tegen het fashionable lijf gelopen? Dan is de kans groot dat je schrikt van de lagen en lagen make-up op hun gezicht. Niet mooi in het dagelijkse leven. Maar zodra de camera's flitsen, lijken ze net een leger supermodellen, terwijl jij er met je naturelle make-up uitziet als iemand die al drie jaar niet meer heeft geslapen.