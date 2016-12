NINA tipt: dé plek voor originele eindejaarscadeaus

© LTD.

Nog snel snel de stad induiken voor een last-minute maar toch uniek eindejaarscadeau? Dan moet je bij de Antwerpse pop-up LTD zijn.

De pop-up store ontstond uit een samenwerking tussen Fietsen De Geus en Boekhandel Stad Leest. Nog tot eind deze maand brengen zij boeken en fietsen samen onder één dak in de Nieuwe Gaanderij in de Antwerpse Huidevettersstraat. De tijdelijke shop is een unieke blend van 'twee werelden'. LTD staat dan ook voor Limited. Naast een selectie uit het assortiment van beide winkels zijn er ook exclusieve en gelimiteerde producten te shoppen.



Wat shop je er? Het volledige ECO-gamma van Amerikaanse merken Klean Kanteen (RVS drinkflessen) en ECOlunchbox (RVS lunchboxes) maar ook een uitgebreide collectie van duurzaam outdoor kledingmerk Patagonia.