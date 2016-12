Vrouw doet acne als sneeuw voor de zon verdwijnen

Door: redactie

27/12/16 - 20u00

Van donkere wallen tot rode wangen met dank aan de winterkou: met make-up kunnen we quasi alles verdoezelen. Al kan deze vrouw wel heel erg goed met haar make-upkwasten omspringen.

Blogster Edith heeft het niet getroffen met haar huid, ze heeft namelijk heel wat acne op haar wangen. Al weet ze dat perfect te verbergen. Toegegeven, ze heeft er heel wat producten voor nodig, maar het resultaat is verbluffend.



"Ik krijg altijd complimentjes over mijn huid," zo vertelt ze. "Maar zonder make-up zie ik er totaal anders uit, ik heb al jaren last van acne. Ik ben gewoon goed in het wegmoffelen van mijn puistjes". Ze steekt ongetwijfeld heel wat mensen een hart onder de riem.