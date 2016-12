NINA tipt: de make-upspiegel van de toekomst

Heb jij nog wat cadeautjes te goed met nieuwjaar? Deze futuristisch ogende zouden wij maar al te graag onder dat cadeaupapier ontdekken.

Ooit al eens je make-up gedaan, denkende dat je er picture perfect uitziet, om vervolgens op het werk in de spiegel te kijken en een oompa loompa te zien in plaats van je eigen spiegelbeeld? Dat komt omdat maar liefst 70 procent van de vrouwen haar make-up aanbrengt zonder het juiste licht. JUNO belooft daar verandering in te brengen.



Met drie verschillende lichtstanden (binnen, kantoor en avond), zie je er altijd op je best uit. Maar je kan ook je smartphone op de spiegel leggen en de ringlight-stand kiezen voor de perfecte selfies, of draai 'm ondersteboven voor een high tech leeslampje.



Wie nu bestelt kan nog profiteren van de early bird korting, en betaalt 49 dollar en 24 dollar verzendkosten (omgerekend 70 euro in totaal) en kan de spiegel in april thuis op de deurmat verwachten.