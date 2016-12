La Fille d'O lanceert nu ook een kledingcollectie

Een beeld uit de laatste nieuwe collectie van La Fille d'O. © La Fille d'O.

Lingeriemerk La Fille d'O van de Gentse ontwerpster Murielle Scherre komt met een eigen volwaardige kledingcollectie die ze voor het eerst in januari in Parijs zal tonen. De lijn zal enkel te krijgen zijn in het zwart en de collectie, genaamd 'Homage' zal ook uniseks zijn.

Murielle Scherre in een eigen ontwerp. © Instagram @lafilledo_therightthing.

La Fille d'O werd in 2003 opgestart door Murielle Scherre omdat de Gentse ontwerpster ontevreden was over het toenmalige aanbod lingerie op de markt. Heel erg belangrijk voor haar was dat ze een eerlijk bedrijf zou leiden. "Lokaal produceren is voor mij altijd een evidentie geweest. Het is dichtbij, overzichtelijk en een unieke meerwaarde als je volledige proces ethisch verantwoord is", vertelde ze eerder dit jaar aan onze krant.



Dat zorgt er natuurlijk ook voor dat haar lingerie redelijk duur is, maar in het buitenland produceren weigerde Scherre resoluut. Ondanks het feit dat het bedrijf na 14 jaar nog steeds niet winstgevend is, heeft het merk wel een trouwe schare fans. Dat maakte het haar onlangs nog mogelijk om na Gent een tweede winkel in Antwerpen te openen en nu lanceert ze dus ook een eerste volwaardige kledingcollectie.



In De Tijd vertelt de Gentse vandaag dat 'Homage' een basisgarderobe zal zijn, bestaande uit bijvoorbeeld een T-shirt, tas, trui en broek. Allemaal in het zwart en genderneutraal. Eerlijke productie en duurzame materialen zijn nog steeds belangrijk, maar in tegenstelling tot haar lingeriecollectie, zal de productie niet volledig in België plaatsvinden.