Waarom sneakers van Nike wereldwijd het vaakst worden nagemaakt

Een paar Nike-schoenen voor minder dan vijftig euro op de kop getikt? We willen de pret niet bederven, maar de kans is groot dat je dan met een vals paar te maken hebt. Nike is het vaakst nagemaakte schoenenmerk ter wereld, dankzij de grote vraag van jonge mensen naar merkproducten die ze goedkoper willen scoren. Online shoppen maakt daarenboven het opsporen van de 'namakers' een stuk moeilijker.

Sinds de hiphopcultuur kiezen merken steeds vaker voor herkenbare, internationale logo's Een logo dat ietwat schuiner staat dan gewoonlijk, een detail aan de zool of soms een net iets opvallender "Nkie" in plaats van "Nike": de ene producent van namaaksneakers gaat al iets subtieler te werk dan de andere. Toch blijft er een grote markt voor die fake schoenen, met als grootste motivatie het aantrekkelijke prijskaartje. "Mensen die geen luxe kunnen betalen maar er wel willen uitzien alsof ze dat kunnen, kiezen voor grote merken," legde journaliste Brooke Unger eerder dit jaar uit in het Engelstalige lifestyleblad 1843 Magazine. "Het zijn net die merken die het vaakst worden nagemaakt." Lees ook Vandaag besteld, morgen in huis: "Klanten beseffen niet wie de prijs betaalt"

