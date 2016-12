Mooi op oudjaar: 3 looks voor elk type vrouw met slechts 5 producten

© thinkstock.

Tussen de soep en de patatten (of in dit geval: de cava en de ovenhapjes) door nog snel snel je make-up doen? Dat kan. Vijf producten, meer heb je niet nodig om morgen de perfecte oudjaarslook uit je penselen te toveren.

Jij houdt van make-up en make-up houdt van jou. Geen excuses dus om niet voor een hedendaagse donkerpaarse lip te gaan, eventueel met een zachte smoky toets op de ogen. Ideaal voor een avondje binnenshuis, maar ook helemaal partyproof. 1. Begin met de ogen, wanneer we veel en donkere kleuren gebruiken bestaat er immers de kans dat oogschaduwpartikeltjes op de wangen belanden, en je wil immers niet die mooi aangebrachte foundation verpesten. Ga voor een goudkleur op het bewegend ooglid, een lichte witte tint in de binnenste ooghoek en een donker zwart in de buitenste ooghoek voor een echt smoky effect. Werk af met mascara 2. Een foundationpoeder geeft een mat effect en blijft extra lang zitten, ideaal voor wie er de hele avond lang picture perfect wil uitzien. Focus je vooral op de T-zone: voorhoofd, neus, wangen en kin. 3. Met een lichtroze blush maak je het geheel iets minder hard. Een subtiel glanspoeder op de jukbeenderen zorgt er dan weer voor dat het licht (of dat nu gezellig kaarslicht of de spots op de dansvloer zijn) mooi weerkaatst wordt. 4. Werk af met een donker bessenpaars op de lippen voor instant diva-gehalte.

Wij gebruikten: Nyx Stay matte but not flat in de kleur Natural, € 13,20 Bourjois Palette Le Smoky, € 16,90 Essence Forbidden Volume mascara, € 2,99 L'Oreal Blush Sculpt in de kleur Soft Sand Ambre, € 14,99 Maybelline Matte ColorSensational in de kleur Berry Bossy, € 11,49

De quick fix

Wij gebruikten:



Nyx Jumbo Eye Pencil in de kleur Sparkle Leopard, € 6,55

2B Nude foundation in de kleur 02 Peach, € 8,95

L'Oreal L'Or highlighter, € 9,99

L'Oreal False Lash Wings Sculpt mascara, € 16,69

Yves Rocher Radiant Lip Crayon in de kleur Cranberry Scintillant, € 13,90 © NINA.

Ideaal voor wie niet veel tijd heeft, of gewoon niet graag te veel make-up draagt. Een zachte look die gegarandeerd je beste punten in de verf zet, maar tegelijkertijd ook de sporen van de afgelopen feestweken wist.



Hoe doe je het?



1. Met een goudkleurig dik oogpotlood op het ooglid kan je nooit verkeerd gaan. Vervaag het een beetje met je vinger en breng vervolgens wat extra aan in de buitenste ooghoek voor meer definitie en een zacht smoky effect.



2. Omdat we het redelijk naturel houden, kiezen we voor een lichte en vloeibare foundation. Verwarm wat product in je handpalmen, en breng die aan met de vingertoppen. Eventueel kan je met je ringvinger ook een klein beetje onder de ogen aanbrengen om donkere kringen te verbergen.



3. Met een goudkleurige highlighter op de jukbeenderen en neusbrug brengen we wat meer party in de keet. Dep met je vingertoppen ook een klein beetje op het midden van het ooglid.



4. Werk af met mascara en gebruik een dik en romig lippenpotlood voor een zacht kleurtje op de lippen. Zo'n hydraterende stick zal uiteraard niet het hele viergangendiner overleven, maar je moet je wél geen zorgen maken dat je er plots uitziet als Pipo de clown, en dat is ook weer handig.