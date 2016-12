Nu al solden online: 15 items om in te schitteren met oudjaar

© NINA.

Waar de solden in de winkelstraten officieel pas binnen een dikke week van start gaan, is de koopjesgekte online al helemaal losgebarsten. Ideaal voor wie met een beperkt budget, met dank aan kerst, nog een nieuwjaarsoutfit wil scoren. Wij selecteerden 15 items in de uitverkoop om het nieuwe jaar feestelijk mee in te zetten.

1. Jumpsuit Mango, € 29,99 ipv € 59,99, hier te koop.

2. Enkellaarsjes Urban Outfitters, € 59 ipv € 117, hier te koop.

3. Bomberjas Topshop, € 34 ipv € 89, hier te koop.

4. Glitter sweater & Other Stories, € 33 ipv € 65, hier te koop.

5. Jeansrokje Tommy Hilfiger, € 59,95 ipv € 99,95, hier te koop.

6. Veterschoenen Scapa, € 100 ipv € 125, via Torfs.

7. Wijde broek Weekday, € 15 ipv € 40, hier te koop.

8. Jurk Reiss, € 90 ipv € 270, hier te koop.

9. Jas Mint & Berry, € 59,95 ipv € 119,95, via Zalando.

10. Handtas Whistles, € 99 ipv € 195, hier te koop.