Vandaag besteld, morgen in huis: "Klanten beseffen niet wie de prijs betaalt"

Morgen is het familiefeest, en je hebt geen tijd meer om nog naar het winkelcentrum te snellen en de hordes andere feestvierders met uitstelgedrag te trotseren. Wat doe je dan? Laptop open, credit card betalensklaar houden en zoeken naar een webshop met next day delivery. Maar dat sprookje is heel wat minder mooi dan het lijkt.

Sommige werkkrachten kamperen in de bossen om toch maar op vervoerskosten te kunnen besparen. Ach, hoe zou je zelf zijn? Als je kan kiezen tussen behaaglijk op de bank last-minute een nieuwe outfit of nieuwjaarscadeautje naar huis klikken, of voetje voor voetje de mensenmassa in het winkelcentrum trotseren, dan is de beslissing snel genomen. Maar we staan er veel te weinig bij stil op welke schouders de last van die 'next day delivery' terecht komt.



27 kilometer per dag

Sites als Amazon en Zalando kwamen al vaker in opspraak omdat hun werknemers slecht behandeld zouden worden. Zo bracht een onderzoek van de Sunday Times aan het licht dat de magazijniers van Amazon al ontslagen mogen worden wanneer ze zich - mét doktersbriefje - vier dagen ziek melden. En ook Duitse documentaires over Zalando schetsen een minder mooi beeld dat schuilgaat achter de schitterende kledij en schoenen. Medewerkers lopen tot maar liefst 27 kilometer per dag, zonder pauze, en de lonen zouden zo laag zijn dat sommige werkkrachten in de bossen kamperen om toch maar op vervoerskosten te kunnen besparen. En bij het Britse modewarenhuis Asos durven werknemers amper even naar het toilet te gaan, uit angst om een achterstand op te lopen. Lees ook Ex-Antwerpse modestudent uitgeroepen tot meest invloedrijke persoon in de mode

24u op 24 werken

Een rekensommetje is dan niet eens nodig om te bepalen wie de prijs betaalt voor die snelle verzending: "Alles komt bij de werknemers terecht," stelt Neil Derrick van Britain's General Union, de vakbond die enkele van de werknemers bij ASOS vertegenwoordigd. "Op piekmomenten werken ze 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 zodat alles op tijd de deur uit kan," zo vertelt hij aan modewebsite Business of Fashion. Het magazijn zou maar liefst twee à drie voetbalvelden groot zijn, en drie verdiepingen tellen. "Nieuwe producten komen aan een sneltempo online, de transportkosten zijn gigantisch, en de druk op de werknemers is onmenselijk."