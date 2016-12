Dit zijn de populairste modeketens in ons land en in de rest van Europa

Door: TVM

24/12/16 - 18u00

© reuters.

Zara en H&M zijn de populairste modeketens in ons land en ook in de rest van Europa worden de Spaanse en Zweedse ketens het vaakst opgezocht op Google. Dat blijkt uit een onderzoek van online marktplaats Sqetch. Verder zijn ook Primark, Mango, New Look en Berschka erg populair in ons land en in de rest van Europa.