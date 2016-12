In deze setting vieren BV's en celebs kerst vanavond

Door: TVM

24/12/16 - 13u30

© Instagram.

Het bekende gepeupel in Vlaanderen en Hollywood is helemaal klaar om kerst te vieren dit weekend. Massaal versierden ze hun huizen en kerstbomen, om kerstavond feestelijk in te zetten met hun familie en vrienden. Neem een kijkje.

Kat Kerkhofs koos dit jaar voor een joekel van een kerstboom. "Ik overdrijf graag", schreef ze er zelf bij op Instagram.

Geena Lisa versierde haar boom met persoonlijke familiefoto's.

Katten en kerstbomen? Hanne van K3 vertrouw het niet.

Jani kreeg deze kerstbal 11 jaar geleden van collega-styliste Lien Degol, en nog steeds wordt hij er dolgelukkig van.

Katja Retsin liet speciaal voor dit weekend een frou knippen.

James Cooke heeft het niet zo voor naalden die uitvallen, en dus ging hij dit jaar voor een valse kerstboom.

Hoe kleurrijker hoe beter ten huize Van Riet dit weekend.

Roos Vandekerckhove wint als het van ons afhangt de prijs voor meest stijlvol gedecoreerde kerstboom van het jaar.

Witte kerst in huis bij Kendall Jenner.

Kylie Jenner liet zich inspireren op de boom van haar zus.

Britney Spears kon dit jaar niet wachten, want meer dan een maand geleden versierde ze haar boom al.

Ook Drake is er helemaal klaar voor.