Yes! Er komt dan toch officieel een derde Sex and the City-film aan

24/12/16 - 11u00 Bron: Radar Online/Metro

Een beeld uit de tweede Sex and the City film. © photo news.

Er zijn al langer geruchten over een derde film van Sex and the City, maar tot nu toe werden die ook altijd ontkracht. Nu schrijven echter verschillende Amerikaanse media dat het script voor de een nieuwe film al geschreven is én dat ook alle vier actrices mee willen doen. Zou het nu echt deze keer?

Sex and the City begon als tv-serie in 1998 met in totaal 6 seizoenen of wel 94 afleveringen. In 2008 kwam er de eerste film van de vier dames en twee jaar later kwam er de tweede film als vervolg op Sex and the City I. Hoewel vooral die tweede film barslechte recensies kreeg, zouden de producenten bij het Amerikaanse betaalkabelnetwerk HBO nu toch werken aan een derde deel. Dat schrijft onder andere de website Radar Online.



Sarah Jessica Parker was volgens de website het moeilijkst te overtuigen om mee te spelen, omdat de vier vriendinnen in de nieuwe film ook daadwerkelijk als mature vrouwen zouden worden geportreteerd. Kim Cattrall, Kristin Davis en Cynthia Nixon hadden minder problemen met het script.



In mei vorig jaar liet Parker al verstaan aan showbizzsite Extra dat ze het toen al het juiste moment en de juiste plaats vond om aan een derde film te beginnen. Geen al te grote verrassing, als je weet dat de tweede film in de reeks zo'n 91.171.516 euro opbracht en de vier actrices na het laatste deel nooit meer echt gecast werden voor succesvolle films of series.