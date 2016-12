Wanneer een man make-up probeert uit te leggen... met wat pintjes op

Door: redactie

25/12/16 - 19u00 Bron: NSMBL

Dat de meeste mannen geen flauw benul hebben waarvoor een concealer nu precies dient (laat staan waar je het moet aanbrengen), zal je niet verbazen. Het is dan ook des te grappiger om ze een hele make-uplook te laten becommentariëren, en als ze dan een glas op hebben, is het hek helemaal van de dam.

Dé nieuwste trend op YouTube: een make-uplook tonen, maar de voiceover met uitleg over de technieken en producten aan je vriend overlaten. Die vaak geen enkel idee heeft waar je mee bezig bent.



Vlogster Casey Holmes ging nog een stapje verder, want haar vriendje was een beetje aangeschoten toen ze hem de opdracht gaf. We moeten het toegeven: hij doet het lang niet slecht en gooit termen als 'oogschaduw' en 'baking' als een pro in het rond. Zijn enthousiasme, ingegeven door iets te veel alcoholproevertjes in het winkelcentrum, werkt aanstekelijk. "En dit zijn valse wimpers. En haters zullen zeggen dat ze vals zijn, maar dat zijn ze niet, ok?"