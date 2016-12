NINA tipt: hippe feesttasjes voor het goede doel

© Annelies Timmermans.

Voor het geval je nog een excuus nodig had om een nieuwe handtas te shoppen: met de nieuwste creaties die aan de breinen van Annelies Timmermans en Eva Mouton ontsproten haal je niet alleen hét ultieme party exemplaar in huis, je steunt meteen ook Plan België.

Annelies leende maar al te graag haar hippe Gama clutch aan Eva, waarop ze zich vervolgens helemaal mocht uitleven. Het resultaat zijn vijf hippe feestclutches, met een praktische schouderketting en hele nieuwe kijk op dierenprint. Hebben!



De keuze voor Plan België valt niet uit de lucht. Eva reisde immers afgelopen zomer naar Niger, waar ze kennis maakte met de werking van Plan België en met meisjes en jongens sprak die dankzij hen weer hoop op een beter leven vonden.



Een uniek tasje in huis halen? Bieden kan nog tot en met vandaag om 16u via anneliestimmermans.com. Startprijs was € 150, maar de meeste clutches staan nu al aan een prijs van € 250 of meer. De opbrengst wordt gedoneerd aan Plan België tijdens de Warmste Week.