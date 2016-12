Blut, maar toch een kerstoutfit kopen? 3 looks voor een klein budget

© Zara.

Kerst komt steeds dichterbij en bij de bijhorende familiefeestjes hoort natuurlijk een sprankelende outfit. Na het kopen van alle cadeautjes ben je waarschijnlijk blut met de hoofdletter B, dus shopten wij 3 outfits bij elkaar voor een klein budget. Zalige feesten!

© NINA.

1. Jurkje Primark, € 17, in de winkels te koop.

2. Jeansjasje River Island, € 65, online en in de winkels te koop.

3. Laarzen Mango, € 39,99, online en in de winkels te koop.

4. Handtasje Forever 21, € 18, online te koop.

5. Oorbel Anna+Nina, € 25, online te koop. © NINA.

1. Top met pailletten H&M, € 39,99, online en in de winkels te koop.

2. Jeansbroek Pull & Bear, € 35,99, online en in de winkels te koop.

3. Bomberjasje Weekday, € 60, online en in de winkel te koop.

4. Hakken ASOS, € 29,33, online te koop.

5. Clutch Bulaggi, € 21,95, online en in de winkels van Torfs te koop. © NINA.