De kerstboom van ... Andrika: "Deze boom is door mijn kinderen gestyled"

Door: redactie

23/12/16 - 10u00

© Andrika.

Feest In zowat iedere Vlaamse huiskamer schitteren de kerstlichtjes al. Niets zo leuk als even gluren bij de buren: hoe ziet hun kerstboom eruit? Wij namen een kijkje in enkele creatieve huiskamers. Vandaag: de hippe boom van Andrika.

© Andrika.

Mama van twee Andrika hoeft geen traditionele boom meer dit jaar. "Toen ik inkopen deed voor een Wintermarkt kwam ik deze moderne boom tegen. Bovendien kun je 'm makkelijk veranderen qua accessoires." De kerstboom is mede door haar kinderen opgetuigd. "'Hoe meer gekke dingen er in, hoe beter' was hun motto! Toen ze in bed lagen heb ik hem toch een beetje gerestyled naar mijn eigen idee."



Kerstmis is voor mij ... stilstaan bij de geboorte van Jezus, met de familie naar de kerk en daarna gezellig samen met familie eten en samen zijn.



Mijn favoriete kersthapje: garnalencocktail met rivierkreeftjes.



Wat ik het liefst onder de kerstboom zou willen: een lekker luchtje of een goede thriller om te lezen van Suzanne Vermeer of Nicci French.



Mijn leukste kerstblooper: Elk jaar moeten we bij ons thuis iets maken voor het kerstdiner. Zo ook 2 jaar geleden. Wij hadden het voorgerecht toegewezen gekregen. We kozen voor de pompoensoep, erg leuk om te maken! Op een gegeven moment moesten we de pompoensoep pureren om hem mooi glad te krijgen. Alleen had mijn man de hele hete pan op het stenen aanrechtblad gezet en begon de soep te pureren. Opeens hoorden we een hele harde klap. We snapten niet meteen wat er gekraakt was. Bleek het aanrechtblad kapot gesprongen te zijn op de plek waar de hete pan stond. Dat was dus een hele dure soep!