Heb jij blauwe of groene ogen? Wel, die zijn eigenlijk gewoon bruin

Dacht jij dat je gezegend was met helblauwe kijkers of unieke grijsgroene exemplaren? Wel, dan zat je verkeerd. Volgens de wetenschap hebben we namelijk allemaal gewoon bruine ogen.

Alles heeft te maken met melanine, legt professor Gary Heiting uit aan CNN. Dat bepaalt namelijk de kleur van onze huid, haren en ogen. "Iedereen heeft melanine in de iris, en de hoeveelheid bepaalt welke kleur ogen we hebben."" Volgens Heiting is er echter maar één échte kleur van melanine, namelijk bruin.



"Hoe meer melanocyten (heel kleine huidcellen) je iris bevat, hoe donkerder je oogkleur. Al speelt licht natuurlijk ook een rol. Melanine absorbeert licht, dus hoe meer van deze organische pigmenten je hebt, hoe minder licht er door je ogen zelf zal worden opgenomen. Kortom: mensen met bruine ogen hebben meer melanine, mensen met 'blauwe' ogen net minder." Dat legt meteen ook uit waarom we in de zomer soms donkerdere ogen hebben, of kleine bruin- of goudkleurige vlekjes. Zodra er meer licht is, worden onze ogen namelijk bruiner.



Ook verklaart het waarom quasi alle blanke baby's in het begin blauwe ogen hebben: "Bij zuigelingen wordt vaak pas nà de geboorte extra melanine aangemaakt. Niet alleen hun ogen worden dus donkerder, ook de huid krijgt vaak ook pas later een klein tintje."