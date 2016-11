Iedereen zijn Jani: de gratis personal shopper uitgetest

© Dingena Mol.

getest Personal shopping wint aan populariteit. En dan hebben we het niet dames in mantelpakjes die gewapend met jouw kredietkaart de duurste boetieks plunderen, maar iemand die de handen uit de fashionable mouwen steekt en je gratis de make-over geeft waar je altijd al van droomde. Je begrijpt: dat moesten we testen.

Wat houdt een afspraak personal shopping eigenlijk in? Moet je er diep voor in de buidel tasten? Duurt het lang of sta je zo weer buiten? En nog belangrijker: proberen die personal shoppers vooral om je zo veel mogelijk aan te praten, of willen ze oprecht dat jij als de beste, meest modebewuste versie van jezelf de straat weer op kan? Wij trokken naar Amsterdam om de personal shopping service van Topshop in levende lijve te ondervinden. Lees ook NINA tipt: korting scoren bij NINA's Late Night Shopping

© Dingena Mol. Shoppen met thee en koffie

Wie de drukke Topshop-filialen al eens doorploegd heeft, zou het niet verwachten, maar aan het eind van de winkel, voorbij de hordes graaiende meisjes en gevulde winkelrekken, vind je een oase van rust. Achter een gesloten schuifdeur bevindt zich namelijk een privéruimte. Binnenin: een eigen pashokje, koffie of thee, comfortabele zetels, magazines én een dolenthousiaste personal shopper.



Na een kort gesprek over mijn verwachtingen - 'Wat draag ik graag en wat absoluut niet? Wat vind ik mooi bij anderen? Ben ik op zoek naar iets specifiek of wil ik vooral mijn herfstgarderobe een upgrade geven?' - verdwijnt personal shopper Sita naar de winkel. Amper één kop koffie later is ze terug, in het gezelschap van stapels kleren en schoenen. Let the games begin!

© Dingena Mol. Uit de comfortzone

Haar uitdaging van de dag is er één van formaat: ik wil een outfit die mij overtuigt om mijn klassieke, saaie winteruniform - jeans en trui - vaarwel te zeggen. Iets waar ik zelf nog nooit in geslaagd ben. Maar ach, baat het niet, dan hebben we in ieder geval toch maar een gezellige babbel en een lekker kopje koffie gehad.



Als eerste tovert ze een truitje met opvallende franjes tevoorschijn. Mijn gezicht moet boekdelen spreken, want zonder er verder woorden aan vuil te maken, belandt het op de stapel die de kassa niet zal halen. Zo ook een oversized trui met behoorlijke gangsta-factor en een jurk/gordijn waar mijn oma een moord voor zou plegen. Maar al haar andere keuzes - en geloof me: dat waren er véél - zaten er 'boenk' op. Van een fluwelen A-lijnrok tot metallic loafers en een transparante luipaardprintblouse: mijn comfortzone was nog nooit zo'n veranderlijk begrip.



Gedaan met miskopen

Is het de moeite waard? Absoluut. Zo weet ik nu dat luipaardprint niet alleen voor ma Flodder is en dat mode vooral een kwestie van durven is. Is het goed voor je portefeuille? Allesbehalve. Hoewel de sessie gratis en zonder aankoopverplichting is, weet Sita precies die dingen te kiezen die mij er stuk voor stuk van weten te overtuigen dat mijn kleerkast/leven (schrappen wat niet past) incompleet is zonder.



Wie een afspraak maakt, beschikt dus maar beter over een ijzersterke zelfdiscipline (of kredietkaartlimiet). Los daarvan krijg je ook tal van tips mee naar huis hoe je de stuks kan combineren met wat al in je kleerkast hangt en hoe je ze het hele jaar door kan blijven dragen. Bovendien merk ik dat Sita al snel doorheeft wat wel en niet bij mij past, waardoor miskopen uitgesloten zijn.

© Dingena Mol. Goedgevulde winkeltas

Geen opdringerige winkeljuffrouw dus, die hardnekkig blijft volhouden dat die veel te strakke spandex glitterjurk 'echt niet te opvallend is en je figuur net mooi in de verf zet', maar iemand die je welgemeend advies geeft en zachtmoedig maar vastberaden buiten die alledaagse comfortzone loodst.



Ik verlaat de winkel dan ook met een goed gevulde winkel-tas. Dingen die ik stuk voor stuk nooit zelf uit de rekken had genomen, maar die ik wel écht wilde en ondertussen zelfs al tot vervelens toe heb gedragen. Hoog tijd voor een nieuwe afspraak, nu je het zegt.