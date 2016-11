6x kapsels die je slanker doen lijken

Een korte lob à la Rihanna heeft een afslankend effect © photo news.

December komt eraan, en dat betekent: één groot eetfestijn. De hele maand lang. Van sinterklaaschocolade tot uitbuiken na het kerstdiner: op je voeding letten zit er niet in. Een nieuw kapsel daarentegen dan weer wel. En waarom niet meteen op veilig spelen en voor een coupe gaan die je net dat tikje slanker maakt? Win-win!

Zwart slankt af, draag horizontale strepen in plaats van verticale, en kies voor een A-lijn jurkje om dat buikje te verstoppen. Er zijn talloze manieren om met je kledij je lichaam optimaal tot z'n recht te laten komen. Maar wist je dat deze kapsels je ook slanker doen lijken?

2016 was het jaar van de lob. En niet zomaar. Niet alleen past deze snit bij bijna iedere gezichtsvorm, het haalt ook optisch een paar kilootjes van de weegschaal. Dat komt omdat de lob net boven de schouders eindigt, waardoor je nek en gezicht langer en dus ook slanker lijken. Het beste effect? Vraag dan aan de kapper om je haren te knippen tot zo'n 7 centimeter onder je kin.

De schuine pony

Een rechte pony is geen goed idee, die neemt immers je voorhoofd (en dus ook de lengte) weg. Maar een schuine bles naar de zijkant van je gezicht heeft wél een verslankend effect. Ideaal voor wie weleens wat anders wil, maar nog niet meteen de schaar in haar lokken wil zetten. Niet klaar voor een korte bles? Je haar in een zijscheiding dragen heeft hetzelfde effect.