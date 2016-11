Ook Kate Middleton draagt twee keer dezelfde outfit

© photo news.

Dat de kleerkast van Kate Middleton iets meer plaats in beslag neemt dan de onze, zal niemand verbazen. En toch trekt ook de hertogin van Cambridge al eens twee keer hetzelfde uit de kast. Al doet ze dat uiteraard wel op haar eigen manier.

Dinsdag konden we de 34-jarige brunette spotten in een jurk van Preen. Een zwarte creatie die perfect paste bij de chique aangelegenheid in het Londense Mansion House. Prijskaartje? Iets meer dan 1.000 euro. Al was het niet de eerste keer dat we haar in de jurk konden spotten. Eerder dit jaar, in september, droeg ze tijdens haar bezoek aan Canada exact dezelfde jurk, maar dan in het rood.



Het is overigens niet de eerste keer dat Kate outfits recycleert. Zo droeg ze een jurk van Emilia Wickstead twee keer op amper twee weken tijd, en draagt ze al 10 jaar lang dezelfde laarzen. En hey, als zelfs Kate het doet mogen wij die kerstoutfit van vorig jaar ook met een gerust hart opnieuw aan.