Een Instagramwaardig interieur? Zo maak je je huis fotoproof

© Unsplash.

Of je nu graag je Instagramvolgers wil imponeren, je appartement hoopt te verhuren of eraan denkt om je huis te verkopen: je stekje stel je liefst zo mooi mogelijk voor. En met deze tips ziet je interieur er altijd picture perfect uit.

Niets zo hip en aantrekkelijk als een Scandinavisch interieur vandaag de dag. Werk met wit, hout en liefst ook een subtiele kleurrijke toets hier en daar. Geen tijd, zin of geld om heel je interieur om te gooien? Met een strakke zwart-witte kandelaar, strategisch geplaatste wandrekjes of een schapenvelletje op de zetel kom je ook al een heel eind.

Niets dat gezelligheid uitstraalt als groen in huis. Een boeket bloemen op de eettafel, een grote plant naast de zetel en hippe luchtplantjes als decoratie geven een instant huiselijke sfeer. Wie geen groene vingers heeft, moet slim zijn: vetplantjes beleven momenteel hun 15 minutes of fame én het zijn echte overlevers. Artikel gaat verder onder de foto.

3. Opgeruimd staat netjes

Al helemaal in je woonkamer. Even dat rondslingerende paar schoenen of de vuile borden van gisteren opruimen is zo gepiept én je foto's zien er meteen een pak beter uit.