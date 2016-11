Move over Raf Simons, hier is het nieuwste modetalent uit eigen land Glenn Martens

Glenn Martens hier links op de foto te zien. © Instagram @glennmartens.

Glenn Martens' naam gaat momenteel over ieders lippen in de modewereld. Als creatief directeur van het hippe Franse merk Y/Project breekt hij internationaal potten. Celebs als Rihanna en Kendall Jenner werden al in zijn ontwerpen gespot en modejournalisten zijn wild enthousiast over zijn architecturale en uniseks designs.

De 32-jarige alumnus van de Antwerpse modeacademie nam het roer van Y/Project over nadat de oprichter van het merk, Yohan Serfaty, in 2013 stierf aan de gevolgen van kanker. Hoewel Martens assistent was van die laatst genoemde, komt zijn stijl absoluut niet overeen met die van Serfaty. In een paar jaar transformeerde hij het label dan ook volledig. Wat begon als een gothisch mannenlabel, is nu een merk geworden waarbij minstens de helft van de kleren door mannen én vrouwen gedragen kunnen worden. "Ik wil dat mijn ontwerpen draagbaar zijn voor iedereen die ze wil dragen", aldus Martens aan W Magazine.



Brugge

Martens groeide op in Brugge en kwam eerder toevallig terecht op de Antwerpe modeacademie. Hij kon als afgestudeerde architectuurstudent het gebouw van de academie wel appreciëren, dus deed hij zijn ingangsexamen met een portfolio gevuld met schetsen van stoelen en gebouwen. Zagen ze wel iets in, en dus werd hij toegelaten. En nog steeds vormt architectuur zijn voornaamste bron van inspiratie. Zo zal hij bijvoorbeeld de vorm van een wolkenkrabber vertalen in een trui met pakweg ellenlange mouwen.



300.000 euro

Dat zijn draagbare maar ook absurde ontwerpen in trek zijn, werd in maart al duidelijk toen bekend werd gemaakt dat hij een van de acht finalisten is van de LVMH Prize, een van de meest toonaangevende modeprijzen ter wereld. De winnaar, die 300.000 euro en een felbegeerde stage op zak steekt, wordt bekendgemaakt op 16 juni.