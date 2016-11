Kerstcadeau kopen bij Zara of H&M? Oxfam vertelt welke winkels 'stout' of 'braaf' zijn

© unsplash.

Een kerstboom zonder cadeautjes is bijna ondenkbaar, en dus begint de jaarlijkse zoektocht weer naar het perfecte kerstcadeau. Naar goede gewoonte passeer je daarvoor waarschijnlijk de plaatselijke H&M, Zara, Uniqlo en co. Om het ultieme en tegelijkertijd ook meest ethisch verantwoorde cadeau te vinden, stelde Oxfam een lijst op van welke merken transparant genoeg - of net niet - zijn over de locaties en werkomstandigheden in hun fabrieken.

Heel wat grote merken publiceren nog steeds geen transparante informatie over waar en door wie hun kleren gemaakt worden, vindt Oxfam. "Sommige bedrijven vertellen niet eens waar hun kleding net gemaakt wordt, zo kunnen wij ook niet controleren of dat allemaal gebeurt in goede of slechte omstandigheden," aldus een woordvoerder van Oxfam. Toch zeggen ze wel dat er een ommekeer heeft plaatsgevonden sinds de instorting van de kledingfabriek in Bangladesh in 2013, waarbij 318 arbeiders omkwamen. Al is er nog veel werk aan de winkel.



Dat dit geen al te makkelijke kwestie is, werd ook al duidelijk toen we in september spraken met Katharine Stewart, verantwoordelijk voor ethiek bij de Ierse kledingketen Primark. "Primark heeft zelf geen eigen fabrieken, en de fabrieken waarin we onze kleren laten maken delen we voor 98% met andere bekende merken. En dan niet alleen met ketens maar ook met dure labels." Omdat ze zelf geen eigenaar zijn van fabrieken, kan Primark weinig doen aan de omstandigheden legde ze toen uit.



Helen Szoke, CEO van Oxfam Australië, vindt dat maar een drogreden. Net als het feit dat verschillende ketens hun gegevens niet bekend maken, omdat de concurrent anders hun ideeën en stijl zou kunnen stelen. "Als iedereen de info bekendmaakt, dan strijdt ook iedereen met gelijke wapens."