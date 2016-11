Deze it-girl in wording moet je in de gaten houden

© Instagram @sashablane.

It-girls komen en gaan, en na het succes van Lily-Rose Depp, Haily Baldwin, de zusjes Hadid en Jenner, duiken er nu weer nieuwe meisjes op. Zo ook de 21-jarige actrice Sasha Lane. Ze heeft nu al 16.000 volgers op Instagram en dat aantal stijgt snel. Wij stellen haar aan je voor.

Niet zo heel lang geleden diende Sasha Lane nog op in een restaurant voor een schamele 7,25 dollar per uur. Tot ze door de bekende regisseur Andrea Arnold ontdekt werd op Miami beach. Lane was daar spring break (een vakantie van een week op universiteiten en middelbare scholen) aan het vieren met vriendinnen, toen Arnold haar voorstelde auditie te doen voor een rol in zijn film American Honey.



Relatie met Shia LaBeouf

Lane kreeg de rol, en maakte zo haar acteerdebuut naast bekende acteurs als Shia LaBeouf en Riley Keough. De film ging in mei in première en kreeg de Prix du Jury op het filmfestival van Cannes. Dat maakte haar volgens filmkenners meteen dé ontdekking van het jaar. Ze kreeg erna prompt aanbiedingen voor verschillende andere films als Born in the Maelstrom, The Miseducation of Cameron Post, Hunting Lila en Shoplifters of The World Unite. Toen ze een kortstondige relatie kreeg met haar medespeler in American Honey LaBeouf, leerde ook het grote publiek haar naam kennen.



Mode

Ook haar gevoel voor mode gaat niet onbeperkt voorbij. Ze stond al in magazines als Teen Vogue, Glamour en Dazed & Confused en ontwerpers willen haar maar wat graag kleden voor rodeloperevents. Zo werd ze al gespot in jurken van Louis Vuitton, The Row en Dolce & Gabbana. Op haar eigen Instagramaccount laat ze dan weer een veel meer relaxte stijl zien. Een aantal van haar beste looks: