Dit is een helemaal andere manier om een panty dragen

Met blote benen naar buiten gaan, zit er helaas niet meer in. En dus mogen de panty's weer de kast uit. Volgens de Nederlandse blogger Ivania Carpio kun je die echter ook nog op een helemaal andere manier dragen. Namelijk als een top. Het enige dat je nodig hebt is een paar minuten van je tijd en een scherpe schaar.

We zagen Ivania als eerste een bruin-grijze panty als top dragen, maar een beetje zoekwerk later vonden we nog een aantal andere resultaten. Zo postte de Britse Emily Bishop een foto waarop ze een netpanty als top draagt op Instagram. En er is op YouTube zelfs een heuse tutorial te vinden hoe je net een top maakt van een panty. Volgens verschillende media komt het concept origineel van dansers, die het bedachten als een goedkoop bovenstuk waarin ze vrij konden blijven bewegen.



Draag jij binnenkort je panty ook als een top?