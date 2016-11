Van OPI tot Urban Decay: wist jij waar deze merknamen eigenlijk voor staan?

© Urban Decay.

We juichten allemaal toen Urban Decay eindelijk de weg naar de Belgische winkelrekken vond, we zweren bij de olie van Nuxe en lakken onze nagels wekelijks in een kleurtje van OPI. Maar heb je je ooit al eens afgevraagd waar hun merknamen eigenlijk vandaan komen?

Ciaté Het nagellakmerk is geen fancy Franse term, maar een acroniem dat staat voor Colour, Innovation, Aspiration, Trend en Extraordinary.

Nuxe Ons favoriete apothekersmerk dankt zijn naamgeving aan de combinatie van de woorden 'natuurlijk' en 'luxe'. De perfecte omschrijving als je het ons vraagt.

Urban Decay Wie de naam letterlijk vertaalt naar het Nederlands, komt uit bij 'stedelijk verval'. Geen hoopgevende boodschap, en een tikje vreemd voor een make-upmerk. Of niet? Volgens Urban Decay zelf komt de naam van de man van oprichtster Sandra Lerner. "Iedereen zei dat het iets met 'Urban' moest zijn. Sandra's man, die een computernerd in hart en nieren is, zei op een dag: 'Waarom noem je het niet Urban Decay'? En die naam is blijven hangen," legt mede-oprichtster Wende Zomnir uit.

OPI Wie aan OPI denkt, die denkt aan mooie kleurtjes nagellak. Maar niet meteen aan Odontorium Products Inc. Toch? Het merk dankt die medisch klinkende naam aan het feit dat ze ooit startten als een bedrijf dat tandartsgereedschap produceerde. Wie had dat gedacht?

MAC De eenvoudige naam heeft een al even eenvoudige betekenis: Make-up Art Cosmetics. Simpel maar het blijft wel hangen.