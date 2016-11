Welk soort soldenshopper ben jij?

© thinkstock.

Test Vandaag is het Black Friday, een dag die aan de overkant van de oceaan bekend is als dé ultieme soldendag. Ook in België doen steeds meer webshops en winkels mee aan de uitverkoop. En alsof dat nog niet goed genoeg is, kan je vanavond ook nog eens soldenshoppen op de Nina's Late Night Shopping. Hoe bereid jij je voor op deze dag?