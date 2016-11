Nu shoppen: de NINA-laarsjes voor het najaar

Door: redactie

26/11/16 - 09u02

NINA collectie Je wil er deze winter minstens één paar van in je kast hebben: de perfecte enkellaarsjes. Staat leuk onder een broek, maar ook elegant onder een rokje. Ontdek de NINA-laarsjes bij Avance in drie kleuren: camel, kaki en zwart. Nu voor een speciale NINA-prijs!

Een date met vriendinnen, een zakelijk etenje of onder een party-outfit. These boots are made for it. Ze hebben een elegante, maar comfortabele hak. De metallic details aan de hiel maken ze partyproof. Kies zelf welke kleur je het leukste vindt (want wij kunnen eigenlijk niet kiezen).

Nu tik je ze uitzonderlijk op de kop voor maar € 59,99 in plaats van € 119,99 met de bon die je deze week in NINA vindt.