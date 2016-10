Pimp je iPhone met deze originele en spotgoedkope hoesjes-trend

Door:

© Instagram @ioi_noa.

Iphone hoesjes zijn uitgegroeid tot een waar modeaccessoire. Aangezien ze er tegenwoordig in alle kleuren en vormen zijn, is het soms knap lastig om nog origineel uit de hoek te komen. In Japan hebben ze daar echter iets op gevonden. Iedereen een béétje hip plakt daar het label van Evian waterflessen op zijn of haar iPhone. Betaalbaar én uniek.