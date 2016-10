Astrid Bryan en 4 andere BV's ontwerpen collectie voor modeketen ZEB

© Astrid Bryan voor ZEB.

De Belgische kledingketen ZEB weet precies hoe het in de aandacht moet komen, door bijvoorbeeld in het verleden de sperperiode te negeren en een borstreconstructie te verloten onder klanten. Door met vijf Bekende Vlamingen samen te werken halen ze nu opnieuw een opvallende stunt uit.

De bekende gastontwerpers van dienst zijn Kaat Blommaert van Le Fabuleux Marcel de Bruxelles, Véronique Leysen van Maurice Knitwear, TV-personality Astrid - 'the one and only' -, jonge stervoetballer Dennis Praet en Yentl 'Pink Ambition' Keuppens. Allemaal creëerden ze een eigen herfst/wintercollectie in samenwerking met de modeketen.



Groot compliment

"Zelfs in Wallonië verkopen mijn ontwerpen goed, dus het heeft niet enkel te maken met mijn bekendheid in Vlaanderen. Vrouwen kopen de ontwerpen omdat ze deze graag dragen. Dat is het grootste compliment dat ik kan krijgen," vertelt Astrid Bryan over haar collectie.



Tom Waes voor ZEB

Eind vorige maand schreven we ook al dat Tom Waes de nieuwe brand ambassador van ZEB is en dat hij model staat voor de nieuwe herfst-wintercampagne. "De beelden zijn dicht bij mijzelf gebleven", vertelde Waes daar toen over. "De foto's werden bovendien genomen door kunstfotograaf Kurt Stallaert. Ik heb thuis toevallig iets van hem hangen. Toen ik hoorde dat hij de shoot ging doen, was ik dan ook heel tevreden. Na twee of drie foto's genomen te hebben, voelden we meteen dat de toon goed zat."



