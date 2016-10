Lingerie als gewone kledij? Vrouw bewijst hoe belachelijk die trend is

video Van de nachtjapon (of slipdress) tot kanten body's en transparante crop tops: lingerie net als gewone kledij dragen is momenteel dé trend. Heel mooi op de catwalk of bij een modeblogster, maar niet zo handig in het echte leven, ondervond Buzzfeed-journaliste Nina.

Lingeriemerk Victoria's Secret sprong meteen op de trend, en lanceerde een collectie genaamd (Un)Dress Code. Een poging om ondergoed als gewone kledij te lanceren. Niet alleen kon de lijn op heel wat kritiek rekenen, het is ook gewoon lang niet zo draagbaar als het merk wil doen uitschijnen. Of zie jij jezelf al in een doorkijkrok naar kantoor gaan? Lees ook Functioneel of fashion? Zo kies je de perfecte bril voor jouw gezicht

