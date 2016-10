Zo verdien je makkelijk 10 euro meer per nacht met Airbnb

Door: ND

17/10/16 - 10u00 Bron: Quartz

© thinkstock.

Verhuur jij een woonst met Airbnb en wil je de huurprijs een tikje optrekken? De medeoprichter van de verhuurwebsite deelt een geweldige tip waarmee je de prijs per nacht makkelijk kan verhogen. "Heb je een haardroger, dan kan je probleemloos 10 euro per nacht meer vragen," verklapt Nathan Blecharczyk.

Niet alleen de ligging, de gezelligheid en de netheid van een tijdelijke vakantiewoning zijn belangrijk voor potentiële huurders, blijkbaar hechten reizigers ook erg veel belang aan droge haren na het douchen.



"We ontdekten dat mensen die een haardroger aanbieden in hun woonst op Airbnb, makkelijk 10 dollar (zo'n 9,1 euro) meer kunnen vragen per nacht," vertelde de medeoprichter en chief technology officer van Airbnb Nathan Blecharczyk aan Quartz. "10 dollar per nacht, dat is hoe belangrijk die haardroger blijkbaar is."



"Vaak zijn het mannen die er niet aan denken om haardrogers te voorzien," legt Blecharczyk uit. "Omdat ze het zelf niet vaak gebruiken en het daarom vergeten voorzien. Maar het is echt vervelend voor een reiziger die er één wilt en er niet mee wil zeulen. Dan is het fijn om te weten dat er een haardroger voor handen is. Dat is mijn praktisch advies dat ik kan geven aan iedereen die een woonst via Airbnb verhuurt."