Is droogshampoo echt zo slecht voor je lokken?

Wij danken de uitvinder van droogshampoo regelmatig voor die momenten waarop we geen tijd hadden om ons haar nog snel te wassen. Toch zijn er verschillende studies die wijzen op het gevaar van het product. Hoe ongezond is zo'n droogshampoo echt? Vijf dingen die je moet weten als je de spuitbus regelmatig in de hand neemt.

1. Droogshampoo is geen echte shampoo Laat je niet misleiden door het woordje "shampoo" in de naam, droogshampoo doet niet hetzelfde als je gewone shampoo onder de douche, legt Dr. Nicole Rogers uit, een chirurge die onder meer haartransplantaties uitvoert. "Je spuit een droog poeder op je haar dat olie absorbeert," legt Rogers uit. Je haar wordt niet schoner en je moet het nog steeds wassen om het proper te krijgen. "Altijd droogshampoo gebruiken zorgt ervoor dat je nog meer olie en vuil opstapelt op je hoofdhuid. Het is dus nog steeds belangrijk om regelmatig je haar met shampoo te wassen om vuil en vet te verwijderen." Lees ook Opgelet: 5 slechte gewoontes die je haar beschadigen

2. Is het geschikt voor jou? Heb je last van psoriasis of regelmatig schilfertjes op je hoofdhuid? Dan is het geen goed plan om droogshampoo te gebruiken. De ingrediënten in het product kunnen jouw probleem nog verergeren. Dermatologen raden in plaats daarvan aan op speciale shampoos te gebruiken die ontstekingen en schilfertjes kunnen verhelpen, en ver weg te blijven van alle andere haarproducten.

3. Textuur en volume Natuurlijk zijn er ook positieve kanten aan het product, los van het feit dat je op een overslapen dag toch niet met een vette coupe naar buiten moet. Droogshampoo geeft volume en een bepaalde textuur aan je haar, die zeker bij dames met fijn haar erg goed van pas komt. Die extra volumineuze coupe is een leuk cadeautje op die hectische ochtend waarop jij je moet haasten.

4. Eén à twee dagen Droogshampoo is een tijdelijke oplossing, wat betekent dat je de wasbeurt voor één à twee dagen kan uitstellen. Verwacht geen glanzende lokken die nog dagenlang schitteren - wat bij je favoriete shampoo misschien wél zo is - maar een tijdelijke verhelping van een acuut probleem. Ook al ziet je haar er properder uit, je zal zelf wel voelen dat het niet zo is. Voor dat aangename "pas gewassen" gevoel ben je toch op een bus gewone shampoo aangewezen.