Mannelijke celebs met nagellak zijn een hit op Instagram, dit is de reden

Door: redactie

14/10/16 - 19u30 Bron: Cosmopolitan

© Instagram.

Onder meer Zac Efron en Chris Hemsworth werden op Instagram al gespot met een keurig gelakte nagel op de foto, wat je van de stoere acteurs niet meteen zou verwachten. Een plotse opstoot van vrouwelijkheid? Niet echt. De heren willen met deze daad aandacht vragen voor kindermishandeling.

De campagne 'Polished Man' is niet nieuw, en ook vorig jaar verschenen al verschillende mannen met een gelakte nagel op sociale media. Gedurende de maand oktober willen ze op die manier aandacht vragen voor kindermishandeling,



"Een man met een gelakte nagel betekent dat hij de rug niet keert naar kwestbare mensen," wordt uitgelegd op ThePolishedMan.com. "Je verheft je stem, je laat je nagel zien en zegt daarmee: 'niet met mijn goedkeuring' ". Via de website van de organisatie kan je donaties doen, die rechtstreeks gaan naar organisaties die zich inzetten tegen kindermishandeling. Of je kan je steun betuigen door zelf met een gelakte nagel op Instagram te gaan staan, net zoals deze heren: