Win! Gouden juwelenset van Naiomy ter waarde van € 1.092

Door: redactie

15/10/16 - 09u00

© Naiomy.

Met haar nieuwste creaties maakt het Belgische juwelenlabel Naiomy een duidelijk statement. Stoere, strakke geometrische vormen van staafjes en driehoeken maken van de juwelen echte must haves voor de powervrouw van vandaag. Waag je kans en win één van de vier gouden juwelensets met ketting, oorhangers en armband ter waarde van € 273. Door te sms'en zamel je geld in voor Het Havenhuis.

Zo maak je kans op deze prijs én steun je het goede doel:

SMS voor zaterdag 2 oktober het codewoord CHARITY naar 6006, gevolgd door een spatie en de letter die overeenkomt met het antwoord op de vraag:



'Uit welk land komt het juwelenmerk Naiomy?'



A. Frankrijk

B. België

C. Italië



Tik nog een spatie en beantwoord de schiftingsvraag:



'Hoeveel sms'jes met het juiste antwoord zullen we tegen uiterlijk vrijdag 21 oktober middernacht hebben ontvangen?'



Deelname kost € 0,80 per bericht. De opbrengsten gaan naar Het Havenhuis dat instaat voor de opvang van volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel.