5 goedkope tips om je interieur een nieuwe look te geven

Wie nog geen plannen heeft, kan overwegen om vandaag eens een kringwinkel binnen te stappen. Het is immers Dag van de Kringwinkel, en dan zetten 134 zaken hun deuren wagenwijd open. Ga eens langs voor een hapje, een drankje en een heleboel toffe tweedehandsspullen. Wij haalden alvast wat inspiratie bij Miek Heirwegh, jarenlang styliste en decoratie-experte bij De Kringwinkel.

Dat Miek dol is op De Kringwinkel is een understatement. "Zeker drie vierde van mijn interieur komt uit De Kringwinkel. Van glazen tot potten, vazen en rekjes, ... Zelfs mijn man heb ik daar gevonden," lacht ze. Ze gaf dan ook jarenlang lessen aan de medewerkers over decoreren en etaleren. Tegenwoordig is ze dan wel niet meer actief bij de winkel zelf, ze is er wel nog regelmatig als klant te vinden. En voor wie net als Miek graag tussen tweedehands spulletjes snuistert, deelt ze graag haar tips: