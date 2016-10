Modemerk Moschino onder vuur voor 'promoten van drugs'

Door: ND

Een handtas die lijkt op een doosje pillen en kledij waar overal capsules op staan afgebeeld: de verwijzing naar medicijnen en drugs zijn niet bepaald subtiel bij een nieuwe collectie van het Italiaanse modemerk Moschino. Iets waar drugs- en alcoholtherapeut Randy Anderson niet om kan lachen. Hij startte een petitie om de kledij uit de winkels te halen, wat de Amerikaanse keten Nordstrom alvast deed.

De knipoog naar medicijnen, pillen, drugs en sigaretten in de kleurrijke ontwerpen van Moschino vallen niet bij iedereen in de smaak. Randy Anderson, die mensen met een drugs- en alcoholprobleem begeleidt, vertelde aan The Huffington Post: "Ons land kampt met een hoog dodenaantal door drugsmisbruik. Ik was echt gedegouteerd toen ik de collectie zag. Ik weet dat het een sterke term is, maar ik kan dit echt niet geloven."