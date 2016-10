Functioneel of fashion? Zo kies je de perfecte bril voor jouw gezicht

© Ace & Tate.

Waar we een paar jaar geleden nog massaal voor lenzen gingen, is de bril tegenwoordig een waar mode-item geworden. Iets waar de hippe nieuwe vogel in brillenland Ace & Tate met hun budgetprijzen handig op inspeelt. "Verander even vaak van bril als je van schoenen zou veranderen," vindt oprichter Mark de Lange.

98 euro. Zoveel betaal je voor een bril inclusief glazen op sterkte. Een spotprijsje vergeleken met de klassieke opticiens. Een bewuste zet. "Een bril is voor mij als een goed paar sneakers, vertelt Mark gepassioneerd. "Eigenlijk is het toch absurd dat we 15 paar schoenen hebben, en maar één bril. Terwijl die laatste iets is dat je nota bene op je gezicht draagt. Een bril is het eerste wat de mensen zien als je naar je kijken. Waarom zou je daar dan niet mee experimenteren?" Paars, oker en de jaren '60 De creaties die uiteindelijk op je neus belanden, zijn stuk voor stuk goedgekeurd door Lauren van der Kolk, head product designer bij Ace & Tate. Dat maakt haar meteen tot de ideale persoon om aan de tand te voelen over de nieuwste trends in de brillenwereld. "De trendkleuren in de mode zijn paars en oker ," weet ze. "Maar om nu met een knalpaarse bril op je snoet rond te lopen, dat is iets waar weinigen mee wegkomen. Als je toch on trend wil zijn, kies je beter voor een exemplaar met een lichte paarse schijn, of subtiele okergele vlekjes. Qua modellen grijpen we vooral terug naar de jaren 60 en 70. Denk: rond, cateye en vrolijke metalen monturen."

ZO KIES JE JOUW BRIL

Gezichtsvormen



Rond: Jouw gezicht is ongeveer even lang als het breed is en heeft een ronde kaak en rond voorhoofd. Complimenterende monturen zijn vierkante frames met rechte en hoekige lijnen. Wil je uitvergrotend werken? Dan kies je best voor ronde vormen.



Vierkant: Heb je een hoog voorhoofd, smalle kin en uitgesproken jukbeenderen? Dan doen ovale of ronde brilmonturen je gezicht wat zachter lijken, terwijl brede, vierkante monturen die strakke lijnen van je gelaat net doen knallen.



Rechthoekig: Als je in de spiegel kijkt, zie je een lang gezicht met een voorhoofd en kaak die ongeveer even breed zijn en rechte lijnen hebben. Een grote bril doet jouw gezicht het best tot zijn recht komen aangezien dat die je gezicht optisch wat verkleinen. Wil je die rechte trekken wat verzachten? Kies dan een ronde bril.



Ovaal: Je hebt een lang gezicht met een ronde kaaklijn. Jij bent een lucky b*astard: want je kan bijna alles dragen van brillen. Veel pasplezier!



Diamantvormig: Jij hebt een breed voorhoofd en een smalle kaaklijn. Ook ben je gezegend met hoge jukbeenderen. Wil je je gezichtsvorm wat neutraliseren? Kies dan voor brede monturen met een hoekige vorm. Wil je die mooie jukbeenderen net extra in de verf zetten? Dan staan cateye frames prachtig bij jou.



Hartvormig: Jouw gezicht is op z'n breedst bij je jukbeenderen en wordt smaller naar de kaak toe. Ook jij staat vanwege die jukbeenderen prachtig met cateye monturen. Hou je het liever subtiel? Dan zijn brede en hoekige monturen de beste optie.

Maar hoe kies je nu zelf het ideale montuur? Lauren raadt aan om rekening te houden met drie dingen: je gezichtsvorm, de ondertoon van je huid én de gelegenheid.



Gezichtsvorm

"Wij onderscheiden zes verschillende gezichtsvormen," legt Lauren uit. "Daarbij kan je steeds op twee manieren werken: je kan complimenterend gaan kiezen - zo zal een rond montuur een vierkant gezicht wat verzachten - of net uitvergrotend. In het eerste geval zal je je gelaatstrekken wat verzachten en krijg je een subtieler effect. Wanneer je gaat uitvergroten zet je je gezicht extra in de verf, en springt de bril dus ook meer in het oog."



Ondertoon

"Net zoals bij make-up is de ondertoon van je huid belangrijk als je brilmonturen gaat shoppen," voegt Lauren daaraan toe. Wie een gele ondertoon heeft, kiest best voor warme monturen. Denk: camel, koper, bordeaux en perzik. Heb je een roze ondertoon in je huid? Dan kijk je beter naar frames met een koele tint zoals champagne, aubergine, zilver en ijsblauw.



Gelegenheid

"Ook de gelegenheid en je persoonlijkheid spelen een rol. Wil je strenger lijken voor bijvoorbeeld een zakelijke meeting? Zoek dan een donker montuur met strakke lijnen uit. Wil je liever je vrolijke persoonlijkheid in de verf zetten of moet je naar een kunstzinnig of fashionable evenement? Dan is een licht doorschijnend of een gevlekt montuur in een zachte kleur een betere optie."