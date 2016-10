Dit is waarom topmodellen altijd boos kijken

© photo news.

Ooit al een topmodel zien lachen op de catwalk? Wij ook niet. Als je al die norse gezichten voorbij ziet paraderen, zou je bijna denken dat het de saaiste job ter wereld is. De werkelijkheid ligt echter iets anders. Enkele experts klaren het voor ons uit (en nee, het is niet omdat die torenhoge hakken zo verdomd veel pijn doen).

"Zoiets doe je gewoon niet," vertelt topmodel Ty Ogunkoya aan het persagentschap AFP. De Brit, die de afgelopen modeweken onder andere op de Parijse catwalk te zien was, zou het naar eigen zeggen zelfs raar vinden als hij zou moeten lachen.



De kleren maken de lach

Bovendien is het een soort van veilige optie: je weet hoe je eruit ziet, valt een collega-model hem bij. "De norse look lukt altijd, als je lacht weet je echter niet hoe je er precies uit zal zien. Dat is een grotere uitdaging," legt ze uit.



Ex-model Victoire Macon Dauxerre, die onder andere shows liep voor Céline en Alexander McQueen, weet dat het vooral om de focus op de kleren draait: "De mensen willen kijken naar de outfit, niet naar jou. Als je lacht, trek je de aandacht naar je gezicht en dan zien mensen de creaties niet," legt ze uit.



Kan het ook anders?

Al is dat niet altijd zo geweest. In de jaren 50 en 60 kon je modellen steevast hun parelwitte tanden zien blootlachen, vertelt mode-experte Lydia Kamitsis. Pas in de jaren 80 kreeg je de nors kijkende dames, met dank aan modehuizen als Yohi Yamamoto en Commes des Garcons.



Tegenwoordig zie je net weer de omgekeerde beweging, bijvoorbeeld op de défilés van Victoria's Secret, waar de modellen in het rond dansen en vooral plezier lijken te maken.