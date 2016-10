Zayn Malik gaat collectie ontwerpen voor Versace

Door: ND

Zanger Zayn Malik (23) van de voormalige boysband One Direction zet zijn eerste stapjes in de modewereld. Hij wordt de ontwerper van een capsulecollectie voor Versus Versace, de jongere, hippere kledinglijn van het Italiaanse modemerk. 'Zayn X Versus' zal vanaf mei 2017 te koop zijn.

Fans van Zayn Malik en Versus, het hippere, jongere broertje van Versace, kruisen mei 2017 best in het rood aan in hun agenda. Dan zal de 'Zayn X Versus'-collectie te koop zijn in alle Versus winkels en online. De collectie bestaat uit mannen- en vrouwenkledij, maar op het logo na - een leeuw - is er nog weinig over de ontwerpen geweten.



Zayn is in elk geval enthousiast over de samenwerking, zo vertelde hij aan the New York Times. "Ik heb Versus altijd al een cool merk gevonden. Ik heb ook altijd al kledij willen ontwerpen, en ik zou niet liever willen dan dit voor Versus te doen. Dat ik nu ook nog kan samenwerken met Donatella, die ik bewonder, is geweldig. Ik weet zeker dat we iets geweldig zullen creëren."