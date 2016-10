Hallo, herfstweer: dit verander je best in je make-uptasje

© thinkstock.

Grijze wolken, druppelende motregen en hier en daar al een gure windvlaag: de herfst is echt begonnen. Maar die donkere dagen hebben ook positieve kanten: een knisperend haardvuur, warme chocolademelk en ... nieuwe make-uptrends. Wij spraken met Hannah Hatcher, global educator bij het favoriete make-upmerk van onze BV's: jane iredale.

Iedere vrouw zou (minstens) twee foundations moeten hebben, ééntje voor de zomer en ééntje voor de winter. Maar wat met andere make-upproducten?



Nieuw in je toilettasje:

Volgens Hannah Hatcher kijk je ook best uit naar een nieuwe primer nu de weersomstandigheden veranderen: "Als het kouder wordt, zal ook je huid veranderen: hier en daar duiken zelfs droge plekjes op. Kies dus best voor een primer die meteen de huid hydrateert."

Ook je blush verdient een update voor het nieuwe seizoen: "Experimenteer eens met crèmeblush," raadt Hannah aan. "Crèmetexturen houden het fris en jeugdig. Bovendien zorgen ze ervoor dat we er niet al té bleek gaan uitzien, want we kunnen wel wat meer kleur gebruiken." Lees ook Hebben! De mooiste Harry Potter make-up

Herfsttrends:

"Wie herfst zegt, die zegt opvallende lippen," vindt Hannah. "Een frisse bessenkleur of de klassieke rode kleuren domineerden de catwalk en zijn perfect om tijdens deze periode van het jaar te dragen. Wie niet bang is om wat meer te experimenteren: ook glanzende oogschaduw is in, met een nonchalant uitgeveegde eyeliner."

Wordt er van jou verwacht dat je het op de werkvloer meer ingetogen houdt? "Ga dan enkel voor de lippen," raadt Hannah aan. "Donkere smoky eyes zijn moeilijker om mee weg te komen, maar een mooie lipstain is de ideale manier om wat meer 'drama' te creëren zonder dat het te veel wordt." © NINA.

De favorieten van Hannah: 1. Smooth Affair Facial Primer and Brightener

2. PureMoist Lipstick in de kleur Cindy

3. Smooth Affair for Eyes in de kleur Gold