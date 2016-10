NINA tipt: zo raak je nooit meer je sleutels kwijt

© Lapa.

Als ik alle minuten moest optellen die ik al zoekend naar mijn sleutels heb doorgebracht, kon ik nu een weekje extra vakantie nemen. Het is dan ook snel gebeurd: als je na een lange werkdag thuiskomt, zijn die twee stappen naar het sleutelkastje er écht wel te veel aan. Maar daar is nu een oplossing voor.

De Lapa2 is een kleine handige bluetooth tracker of key-finder die samenwerkt met een app op je smartphone.



Hang het aan je sleutelbos, plak het op je portefeuille of maak het vast aan een halsbandje als je huiskonijn een rasechte Houdini blijkt te zijn. De app kan je vervolgens in bewakingsmodus zetten - waarbij er een alarm afgaat wanneer je spullen buiten het bereik van je smartphone gaan. Maar het werkt ook omgekeerd: als de Lapa zich binnen 60 meter bevindt, kan je het dingetje met behulp van de scanner zoeken of laten rinkelen. En zo zijn die sleutels natuurlijk snel teruggevonden.



Extra handig: speel jij snel je telefoon kwijt? Door op de Lapa te drukken kan je ook je telefoon laten rinkelen.