Opgelet: hier scoor je Chanel, Louis Vuitton, Delvaux & co aan korting

Dat handtassen mijn achilleshiel zijn, kon u hier al lezen. Het zal u dan ook niet verwonderen dat deze zaterdag fluogeel omcirkeld staat in mijn agenda. Dan is het immers Super Sale bij Labellov. Denk: klassiekers van Louis Vuitton, Dior en Gucci aan zachte prijsjes. Haal die creditcard maar boven!

Zaterdag start het Super Sale-weekend van online outletwinkel Labellov. Kortingen gaan tot 80% (en zeg nu zelf, dat maakt die handtas van Delvaux meteen een stuk toegankelijker) en voor de gelegenheid zet de webwinkel dan ook de deuren van haar showroom open, zodat je ook kan gaan passen.



See you there?