Primeur in Londen: paspop gebaseerd op echte klant

Door: ND

12/10/16 - 14u00 Bron: The Huffington Post

© Long Tall Sally.

Het Britse modemerk Long Tall Sally heeft een paspop ontworpen die qua maten gebaseerd is op het lichaam van een klant van de winkel. Het is de eerste keer in het Verenigd Koninkrijk dat dit gebeurt. De winkel wil op die manier een realistischer beeld geven van hoe kleren zullen passen.

Het gemiddelde model in het Verenigd Koninkrijk heeft maatje 34, terwijl de gemiddelde Britse vrouw maat 40 heeft. Een grote kloof, waar de Britse winkel Long Tall Sally iets aan wil doen. Ze vroegen aan vaste klant Harriet Winters - die maat 40 heeft - om haar lichaam als maatstaf te mogen nemen voor een paspop in de winkel. Harriet vond het een goed idee, en nu staat ze te blinken in de etalage van de winkel in Londen.



Harriet vertelt dat ze erg veel zelfvertrouwen kreeg door te mogen poseren voor de nieuwe paspop, en ze hoopt dat andere shoppers zich ook beter gaan voelen door een 'normaal' lichaam te zien. De reacties op Facebook op de actie zijn alvast overwegend positief. "Dit maakt me erg gelukkig," schrijft iemand, "Dat is exact mijn maat," reageert iemand anders, en ook "Ik voel me eindelijk normaal".



De paspop werd gemaakt met behulp van een 3D-printer. Een scanner nam alle maten van Harriet op, en stuurde de gegevens door naar die printer. Hieronder zie je een foto van hoe dat proces eraan toe ging.