Opgelet: 5 slechte gewoontes die je haar beschadigen

© Unsplash.

Nu de winter eraan komt, houden we onze coupe liefst zo gezond en pluisvrij mogelijk. En dat doen we door onze haren goed te verzorgen. Conditioner, maskertje, styling spray: allemaal goed en wel, maar als je deze vijf dingen doet, zijn je haren alsnog ten dode opgeschreven. Stoppen dus!

2. Haarolie en de stijltang Breng jij ook eerst een verzorgende olie aan voor je met de stijltang aan de slag gaat? Geen goed idee. Wat gebeurt er als je olie in een gloedhete pan gooit? Juist ja. Op je haren gaat het precies hetzelfde. Eérst stijlen, dan pas olie in de puntjes aanbrengen, dus.

3. Je haren drogen/kammen Natte haren föhnen of kammen is geen goed idee. Je haar is namelijk extra kwetsbaar wanneer het nog erg nat is. Zorg dat je het eerst goed droogt met de handdoek (zachtjes deppen, niet wrijven!) voor je begint te stylen.

4. Verkeerd borstelen Borstelen doe je niét van boven naar beneden, zo trek je je haren kapot. Begin onderaan je lokken en werk in zachte schokjes naar boven. Zo kan je klitten niet nog groter maken en zal je je haren minder snel beschadigen.