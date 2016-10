Zo kan je een gescheurde nagel toch nog redden

© Unsplash.

Niets dat je dag zo kan verpesten als een gescheurde nagel. Zeg maar dag tegen mooi gemanicuurde handen voor de komende weken. Er is echter een heel eenvoudige manier om gescheurde nagels toch nog van de ondergang te redden: alles wat je nodig hebt is ... een theezakje.

Is het kwaad geschied en je nagel ingescheurd? Dan kan je dat scheurtje heel eenvoudig beschermen zodat je je nagels onopvallend kan laten groeien tot ze lang genoeg zijn om het scheurtje weer weg te veilen. Hoe je dat doet? Simpel:



- Neem een theezakje, knip het open en haal de thee eruit (en zet meteen de waterkoker op, want weggooien zou zonde zijn)



- Knip een stukje uit het theezakje dat net groot genoeg is om de scheur te bedekken



- Lak je nagel met een doorzichtige lak en leg het stukje op de nagel terwijl de lak nog nat is, zodat het blijft kleven



- Zodra de nagel droog is kan je de uitstekende randjes eraf veilen



- Breng nog twee laagjes gekleurde nagellak aan, en niemand die nog iets van die scheur ziet!